Джибриль Сидибе: С нетерпением ждем ответного матча с «Ювентусом»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- С нетерпением ждем матча на этом стадионе. Атмосфера будет превосходная. В этом сезоне мы уже доказали, что способны забивать много, и по-прежнему верим в успех. Шансы у нас остаются. Мы готовы провести отличный матч с очень сильным соперником в лице «Ювентуса», - передает слова защитника официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 9 мая, «Монако» в гостях сыграет ответный полуфинальный матч с «Ювентусом». В первой игре французская команда уступила со счетом 0:2.

Напомним, что другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.