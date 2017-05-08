Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Ювентус» создал нам много проблем в первом матче, так что, конечно, нам придется кое-что изменить. Особенно хорош у «Юве» был Дани Алвес. Это понятно, ведь это великий игрок, который привык к матчам такого уровня. Если мы хотим одолеть туринцев, то нам нужно показать свой лучший футбол. Мы ждем многого от Фалькао. На данный момент Менди не готов на все 100 процентов. Выпустить его на поле было бы рискованно.

Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» - это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не воплотили в голы свои моменты. Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель - выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник, - передает слова наставника французского клуба официальный сайт УЕФА.

Во вторник, 9 мая, «Монако» в гостях сыграет ответный полуфинальный матч с «Ювентусом». В первой игре французская команда уступила со счетом 0:2.

Напомним, что другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.