Матч «Спартак» – «Томь» стал самым посещаемым в 27-м туре

Матчи 27-го тура премьер-лиги посетили 110126 зрителей, то есть средняя аудитория одного матча составила 13766 зрителей. Стадионы заполнились на 46%.

Отметим, что это один из лучших показателей этого сезона и лучший – весеннего отрезка.

Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Томь», собравший 42070 болельщиков. Игра «Зенит» – «Терек» собрала 30673 человека. А самая малочисленная аудитория была на матче «Урал» – «Крылья Советов» – всего 4100 человек.

После 27-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11490 человек.