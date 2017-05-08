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«Спартак» не установит рекорд чемпионата России по посещаемости домашних матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После 27-го тура премьер-лиги «Спартак» безоговорочно лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых – 31986 человек.

Однако «Спартак» в этом сезоне не сможет установить рекорд чемпионата России по посещаемости домашних матчей. У красно-белых остался один домашний матч – с «Тереком». И даже если стадион «Открытие Арена» соберет аншлаг – 45000 человек, итоговая средняя посещаемость будет составлять 32853 человека.

А рекорд чемпионата России – 33467 человека. Именно столько болельщиков посещали матчи «Алании» в сезоне-1995.

Посещаемость домашних матчей

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