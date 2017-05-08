Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Германия3 : 6Россия
Хоккей  США3 : 3Швеция
Футбол  Анжи0 : 0Локомотив
Теннис  Бушар7:5, 2:5Шарапова
Хоккей  Финляндия3 : 0Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бирюков и Бакун могут продолжить карьеру в «Белогорье»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Игроки московского «Динамо», диагональный Константин Бакун и доигровщик Денис Бирюков следующий сезон могут провести в новом клубе.

Волейболисты могут заменить в составе «Белогорья» Сергея Тетюхина, который может завершить карьеру, и Романа Данилова, не проходящего в основной состав.

Кроме того, известно что «Динамо» покинет еще один доигровщик Дмитрий Ильиных, который перейдет в «Кузбасс». Также московский клуб ведет переговоры с диагональным Георгом Грозером.

Напомним, что Бирюков является воспитанником системы белгородского волейбола.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Маричев: Травма Маркина отложила отпечаток на ход матча с «Факелом»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев после поражения от «Факела» в матче Финала шести чемпионата России посетовал на травму, полученную лидером команды Александром Маркиным в конце первого сета.Московское «Динамо» проиграло «Факелу», но вышло в полуфинал ЧРВолейболисты московского «Динамо» уступили новоуренгойскому «Факелу» в последнем матче Финала шести чемпионата России, но вышли в полуфинал соревнований.Дежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаДежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаВ понедельник прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» Суперлиги, по итогам которых определились полуфиналистыЮрий Маричев: Команда Белгорода в очередной раз доказала, что она – очень сильный соперникНаставник московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал игру «Финала шести» чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.Алексей Обмочаев: Тетюхин способен играть еще лет десятьЛиберо «Белогорья» Алексей Обмочаев после победы своей команды над «Факелом» высказал мнение, что лидер белгородского клуба Сергей Тетюхин способен играть еще лет десять.«Переход Родичева в «Локо» - это травма головы». Как прошли первые матчи «ФШ»«Переход Родичева в «Локо» - это травма головы». Как прошли первые матчи «ФШ»В субботу в Москве прошли первые матчи группового этапа «Финала шести» Суперлиги.«Белогорье» обыграло «Факел» на старте Финала шести ЧРВолейболисты «Белогорья» нанесли поражение «Факелу» из Нового Уренгоя в матче Финала шести чемпионата России.Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»«Советский спорт» рассказывает о главных нюансах мини-турнира.«Белогорье» продлило контракт с ОбмочаевымГлавный тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин сообщил, что клуб подписал с либеро Алексеем Обмочаевым контракт сроком на три года.Тетюхин стал обладателем премии «Человек года» в номинации «Легенда спорта»Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин стал обладателем премии BF «Человек года» в номинации «Легенда спорта», сообщает «Газета.Ru».«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Советский спорт» – о главных событиях игр.Спиридонов и Ильиных включены в расширенный состав сборной России на Мировую лигуВсероссийская федерация волейбола опубликовала на своем официальном сайте расширенный состав сборной России для участия на этапах Мировой лиги.«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Советский спорт» рассказывает о том, как прошли первые матчи плей-офф чемпионата РоссииЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффСегодня стартует плей-офф чемпионата России.«Зенит» – в «Финале четырех»«Зенит» – в «Финале четырех»Во втором матче «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3-0.«Зенит» одолел «Белогорье» и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов переиграли на выезде «Белогорье» со счетом 3:0.Московское «Динамо», уступив немецкому «Берлину», покинуло Лигу чемпионовВолейболисты московского «Динамо» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов уступили на своей площадке немецкому «Берлину».«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в первом матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над «Белогорьем».Ждем российский полуфинал. Стартует «раунд 6» Лиги чемпионовЖдем российский полуфинал. Стартует «раунд 6» Лиги чемпионовВо вторник начинается «раунд 6» волейбольной Лиги чемпионов, в котором примут участие сразу три российских клуба.Алексей Обмочаев: Я многое переосмыслил, осознал, что совершал глупые и необдуманные поступкиЛиберо «Белогорья» Алексей Обмочаев рассказал о том, из-за чего возник перерыв в его карьере.
Футбол
Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь
Футбол
Джибриль Сидибе: С нетерпением ждем ответного матча с «Ювентусом»
Хоккей
ЧМХ-2017. США – Швеция. Онлайн
Футбол
Джорджио Кьеллини: Сейчас цель «Ювентуса» - попасть в Кардифф
все новости
Динамо М
Динамо Мкалендарьстатистика
Белогорье
Белогорьекалендарьстатистика
Константин Бакун
Константин Бакунвсе новости
Денис Бирюков
Денис Бирюковвсе новости