Бирюков и Бакун могут продолжить карьеру в «Белогорье»

Игроки московского «Динамо», диагональный Константин Бакун и доигровщик Денис Бирюков следующий сезон могут провести в новом клубе.

Волейболисты могут заменить в составе «Белогорья» Сергея Тетюхина, который может завершить карьеру, и Романа Данилова, не проходящего в основной состав.

Кроме того, известно что «Динамо» покинет еще один доигровщик Дмитрий Ильиных, который перейдет в «Кузбасс». Также московский клуб ведет переговоры с диагональным Георгом Грозером.

Напомним, что Бирюков является воспитанником системы белгородского волейбола.