Валерий Рейнгольд: Был ли пенальти на Глушакове? Конечно, был
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что арбитр заслуженно поставил пенальти в ворота «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ (1:0).
«Был ли пенальти на Глушакове? Конечно, был. Не надо ничего выдумать. В ворота «Спартака» в этом сезоне давали и менее очевидные пенальти», - считает Рейнгольд.
В полной версии разговора вы можете узнать мнение Рейнгольда об Илье Кутепове, а также о выступлении ЦСКА и «Локомотива» в этом сезоне.
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