Валерий Рейнгольд: Был ли пенальти на Глушакове? Конечно, был

читайте также

Валерий Рейнгольд: Никакой заслуги Аленичева в чемпионстве «Спартака» нет Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился эмоциями от победы красно-белых в чемпионате России.

Валерий Рейнгольд: Надеюсь, финал будет веселым и победит «Локомотив» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями накануне финала Кубка России, в котором в Сочи сыграют «Локомотив» и «Урал».

Валерий Рейнгольд: «Локомотив» вышел погулять по парку Горького Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (4:0).

Валерий Рейнгольд: Неужели Луческу не стыдно каждый раз набирать очки только с помощью арбитров? Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что «Зенит» в матче 25-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (1:0) победил за счет судьи Михаила Вилкова.

Валерий Рейнгольд: Мельгарехо и Попов? Я бы оставил их в «Спартаке» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры красно-белых в матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0).

Валерий Рейнгольд: Хорошего и красивого футбола в матче ЦСКА – «Локомотив» я не жду Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры ЦСКА в матче 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

Валерий Рейнгольд: «Оренбург» – «Зенит»? У команд один спонсор. Делайте выводы Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры «Оренбурга» в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».

Валерий Рейнгольд: «Спартак» провалил игру. Ничего страшного Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Ростов» разгромил «Спартак».

Валерий Рейнгольд: Судя по последним матчам, у «Ростова» нет никаких шансов со «Спартаком» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура между «Ростовом» и «Спартаком».

Валерий Рейнгольд: Будет смешно, если «Зенит» не победит «Урал» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура между «Зенитом» и «Уралом».

Валерий Рейнгольд: Ни в коем случае нельзя поздравлять «Спартак» с чемпионством Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые победили «Зенит».

Валерий Рейнгольд: Матч со «Спартаком» станет последним для Луческу Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Зенит».

Валерий Рейнгольд: Никакое чемпионство с такой игрой ЦСКА не светит Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом».

Валерий Рейнгольд: Исход матча «Локомотив» - «Ростов» может решить одна ошибка Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 22-го тура, в котором «Локомотив» примет «Ростов».

Валерий Рейнгольд: Не может «Спартак» без нервов Бывший нападающий «Спартака» подвел итоги матча 22-го тура, в котором красно-белые обыграли «Уфу» (3:1).

Валерий Рейнгольд: Главное, чтобы в игру «Уфа» - «Спартак» не «влез» судья Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Уфой» в 22-м туре РФПЛ.

Валерий Рейнгольд: «Спартак» на верном пути. Победим «Уфу», станем чемпионами Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлением от победы красно-белых над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ.

Валерий Рейнгольд: «Ростов» краснодарцев «пощиплет» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором «Ростов» примет «Краснодар».

Валерий Рейнгольд: «Спартак» победит «Оренбург» с крупным счетом Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Оренбург».