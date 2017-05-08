Московское «Динамо» проиграло «Факелу», но вышло в полуфинал ЧР

Волейболисты московского «Динамо» уступили новоуренгойскому «Факелу» в последнем матче Финала шести чемпионата России, но вышли в полуфинал соревнований.

Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась победой «Факела» в четырех партиях со счетом 3:1 (31:29, 25:16, 22:25, 25:18).

Все команды группы набрали по три очка, но «Динамо» и «Белогорье» заняли первое и второе места соответственно благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных партий и вышли в полуфинал. «Факел» стал третьим и прекратил борьбу за титул.

«Динамо»10 мая в полуфинале сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Белогорье» в этот же день встретится с казанским «Зенитом».