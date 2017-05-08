Московское «Динамо» проиграло «Факелу», но вышло в полуфинал ЧР
Волейболисты московского «Динамо» уступили новоуренгойскому «Факелу» в
последнем матче Финала шести чемпионата России, но вышли в полуфинал
соревнований.
Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась
победой «Факела» в четырех партиях со счетом 3:1 (31:29, 25:16, 22:25, 25:18).
Все команды группы набрали по три очка, но «Динамо» и «Белогорье»
заняли первое и второе места соответственно благодаря лучшей разнице выигранных
и проигранных партий и вышли в полуфинал. «Факел» стал третьим и прекратил борьбу
за титул.
«Динамо»10 мая в полуфинале сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Белогорье»
в этот же день встретится с казанским «Зенитом».
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