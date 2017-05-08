Валерий Карпин: На моем багаже «Спартак» в этом сезоне не ездил

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин затронул тему своей роли в нынешнем успехе команды.

Напомним, за три тура до завершения чемпионата России красно-белые досрочно завоевали золотые медали и гарантировали себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Романцев сказал, что «Спартак» к сезону готовил Аленичев, а собирать начал еще Карпин? Все эти разговоры о багаже… На моем багаже никто не ездил, мой давно лежит дома, - сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».