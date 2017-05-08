Александр Самедов: Чемпионство со «Спартаком» - самый эпичный момент в моей карьере

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, насколько важно для него выиграть чемпионат России в составе красно-белых.

Напомним, накануне за три тура до завершения чемпионата России столичный клуб досрочно завоевал золотые медали и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

- Сложно передать это словами. Моя карьера сложилась так, что я вернулся почти в 33 года и стал чемпионом именно здесь. Самый эпичный момент в моей карьере», - цитурует Самедова «Газета.Ru».