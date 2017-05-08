Дэйв Льюис: Сборной Белоруссии просто нужна победа

Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис после поражения от команды Канады в матче чемпионата мира (0:6) признал, что его подопечные находятся не в лучшем психологическом состоянии.

«Мое настроение существенно хуже, чем пять дней назад. И у меня, и у команды. Уже сказал, что именно в такие моменты и нужно показывать, насколько ты воин, готовый сражаться. Есть какие-то позитивные моменты по итогам трех матчей? Давайте лучше расскажу вам о слабых. Например, мы очень мало бросаем… А если серьезно, мы анализируем каждую неудачу, стараемся устранять ошибки и недочёты. Вообще же могу отметить и позитивный момент. Это то, как на фоне мощных соперников смотрится наша молодежь. Самая насущная проблема команды очевидна - нам нужна победа. И все равно, как она будет достигнута, - просто нам она очень нужна», - приводит «Прессбол» слова Льюиса.

Напомним, что поражение от канадцев стало для белорусов третьим подряд на чемпионате мира. У команды Дэйва Льюиса нет очков. Она занимает последнее место в группе В.