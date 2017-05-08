Дэйв Льюис: Сборной Белоруссии просто нужна победа
Главный тренер сборной Белоруссии Дэйв Льюис после поражения от команды
Канады в матче чемпионата мира (0:6) признал, что его подопечные находятся не в
лучшем психологическом состоянии.
«Мое настроение существенно хуже, чем пять дней назад. И у меня, и у
команды. Уже сказал, что именно в такие моменты и нужно показывать, насколько
ты воин, готовый сражаться. Есть какие-то позитивные моменты по итогам трех
матчей? Давайте лучше расскажу вам о слабых. Например, мы очень мало
бросаем… А если серьезно, мы анализируем каждую неудачу, стараемся устранять
ошибки и недочёты. Вообще же могу отметить и позитивный момент. Это то, как на
фоне мощных соперников смотрится наша молодежь. Самая насущная проблема команды
очевидна - нам нужна победа. И все равно, как она будет достигнута, - просто
нам она очень нужна», - приводит «Прессбол» слова Льюиса.
Напомним, что поражение от канадцев стало для белорусов третьим подряд на чемпионате мира. У команды Дэйва Льюиса нет очков. Она занимает последнее место в группе В.
Матч
Белоруссия - Канада - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Пойнт (Конечны, Марнер), 5:08 (0:1). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 24:20 (0:2 - бол.). Маккиннон (Жиру, Скиннер), 35:21 (0:3). Скиннер (Маккиннон, Матесон), 47:01 (0:4). Жиру (Скиннер, Моррисси), 50:16 (0:5). Пойнт (Власич, Конечны), 54:42 (0:6).
Место и дата
08 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция