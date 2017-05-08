Вячеслав Буцаев: Сборная России в третьем периоде потеряла концентрацию и была наказана
Олимпийский чемпион 1992 года Вячеслав Буцаев прокомментировал победу сборной России над командой Германии (6:3) на чемпионате мира.
«Мы увидели уверенную игру нашей команды. Сборная России держала шайбу, как всегда сильно и результативно сыграла в большинстве, поэтому уже в первом периоде, когда наша команда сумела забить три гола, вопрос о победителе был снят. А дальнейшую игру россияне проводили на классе. Было видно, что наши хоккеисты намного превосходят соперника и в классе, и в организации игры, и во всех остальных компонентах. Наверное только в третьем периоде, скажем так, потеряли концентрацию, за что и были наказаны», - цитирует Буцаева «Газета.Ru».
Матч
Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)
Голы:
Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).
Место и дата
08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция