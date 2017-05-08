Юрий Маричев: Травма Маркина отложила отпечаток на ход матча с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев после поражения от «Факела» в матче Финала шести чемпионата России посетовал на травму, полученную лидером команды Александром Маркиным в конце первого сета.

«Очень жаль было проиграть первую партию. В конце сета у нас получил травму Маркин, из-за чего он не смог продолжить матч. Мы не смогли вытащить первую партию из-за этого, должны были выигрывать. Это отложило отпечаток на вторую партию. Я благодарен игрокам, которые вышли на замену и помогли выиграть третий сет. Он был решающим. После этой партии вопрос выхода (в полуфинал) был решен. Тем не менее, мы хотели выиграть и четвертую партию. «Факел» показал отличную игру, у них было огромное желание. Было очень тяжело играть против них», - приводит «Р-Спорт» слова Маричева.

В понедельник в Москве 2Динамо» проиграло «Факелу» со счетом 1:3 в матче группы А Финала шести чемпионата России. По итогам группового этапа динамовцы вышли в полуфинал, а новоуренгойцы сыграют в матче за пятое место.