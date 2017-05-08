Андрей Стась: Да, 0:6 – это очень больно
Нападающий сборной Белоруссии Андрей Стась после поражения от канадцев в
матче чемпионата мира (0:6) признал, что счет отражает разницу в уровне
соперников.
«Да, очень больно. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне
мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло. Она
почти такая же, как и по итогам игры с чехами? Меж тем разница есть:
сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в
том же духе — будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да
и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить», - приводит «Прессбол» слова Стася.
Напомним, что поражение от канадцев стало для белорусов третьим подряд на чемпионате мира. У команды Дэйва Льюиса нет очков. Она занимает последнее место в группе В.
Матч
Белоруссия - Канада - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы:
Пойнт (Конечны, Марнер), 5:08 (0:1). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 24:20 (0:2 - бол.). Маккиннон (Жиру, Скиннер), 35:21 (0:3). Скиннер (Маккиннон, Матесон), 47:01 (0:4). Жиру (Скиннер, Моррисси), 50:16 (0:5). Пойнт (Власич, Конечны), 54:42 (0:6).
Место и дата
08 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция