Андрей Стась: Да, 0:6 – это очень больно

Нападающий сборной Белоруссии Андрей Стась после поражения от канадцев в матче чемпионата мира (0:6) признал, что счет отражает разницу в уровне соперников.

«Да, очень больно. Но больше потому, что матч показал, на каком уровне мы находимся по сравнению с сильными командами. Разница на табло. Она почти такая же, как и по итогам игры с чехами? Меж тем разница есть: сегодня мы фактически сами прибили себя невынужденными удалениями. Продолжим в том же духе — будет очень сложно добиться какого-то приемлемого результата. Да и детские ошибки неплохо бы быстрее изжить», - приводит «Прессбол» слова Стася.

Напомним, что поражение от канадцев стало для белорусов третьим подряд на чемпионате мира. У команды Дэйва Льюиса нет очков. Она занимает последнее место в группе В.