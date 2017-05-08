Никита Гусев: Случилась пара неприятных моментов в матче с немцами. И все завелись…
Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу над Германией – 6:3.
- Три игры – три победы. Довольны стартом?
- Победы дают уверенность. Но нельзя успокаиваются. Надо двигаться дальше.
- У вас есть объяснение – почему немцы играли так грубо?
- Поначалу был обычный хоккей. А потом случилась пара неудачных моментов. Вот все и завелись.
- Самый негативный момент – травма Мозякина…
- Конечно. Но я сидел на лавке в это время. И не видел, что там конкретно произошло.
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