Димитрис Итудис: Хотим доказать нашим фанатам и всей Европе, что ЦСКА голоден до побед

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.

- Мне хотелось бы поздравить мою команду с очередным выходом в «Финал четырех» - третий подряд за время моей работы и 14 за последние 15 лет для ЦСКА. Это великолепное достижение. После того, как мы вышли в решающую стадию турнира, я сказал своим игрокам, что мы уже не раз играли в «Финалах четырех» и побеждали там, но сейчас я чувствую огромное желание выиграть вновь. Для меня этот финал словно впервые, но при этом у нас достаточно опыта. Получается сочетание страсти, характера, стремления побеждать и понимания, как этого достичь. Благодаря этому мы и оказались в «Финале четырех» с тремя другими командами. Наша цель – защитить титул и доказать своим фанатам, самим себе и всей Европе, что мы здесь не просто так, что мы голодны до побед и будем сражаться до последнего, - сказал Итудис.

19 мая в полуфинальном матче Евролиги ЦСКА предстоит сыграть с «Олимпиакосом».