Димитрис Итудис: Постараемся удивить «Олимпиакос» в полуфинале
Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о подготовке своей команды к «Финалу четырех» Евролиги.
- Подготовка к «Финалу четырех» по сравнению с прошлым годом не изменится. Сейчас наша главная задача - пройти «Астану» в Единой лиге ВТБ. Мы провели два очень хороших матча дома против этого соперника и теперь хотим продемонстрировать тот же уровень на выезде. Нам бы хотелось закончить эту серию как можно быстрее, но это баскетбол и здесь может произойти все, что угодно. У нас достаточно времени для подготовки к матчам. Сейчас все наши мысли связаны со следующей игрой но, безусловно, какие-то вещи ближе к полуфиналу с «Олимпиакосом» мы добавим и постараемся их удивить, - сказал Итудис.
19 мая в полуфинальном матче Евролиги ЦСКА предстоит сыграть с «Олимпиакосом».