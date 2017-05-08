Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 3Крылья Советов
Хоккей  Германия3 : 6Россия
Хоккей  США3 : 3Швеция
Футбол  Анжи0 : 0Локомотив
Теннис  Бушар7:5, 2:5Шарапова
Хоккей  Финляндия3 : 0Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камилло Плачи: Матчи с «Динамо» и «Белогорьем» помогают прогрессировать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Камилло Плачи считает, что матчи Финала шести чемпионата России против московского «Динамо» и белгородского «Белогорья» важны для прогресса молодых волейболистов.

«Я очень недоволен. У нас были хорошие возможности выйти в полуфинал, но мы сами потеряли свою игру. Мы играли на максимуме своих возможностей, играли очень хорошо. Такие матчи очень важны для роста наших молодых игроков, они приобретают опыт. Через год-два мы уже не будем делать таких ошибок. В Финале шести мы играли на равных как с «Белогорьем», так и с «Динамо», - приводит «Р-Спорт» слова Плачи.

В понедельник в Москве «Факел» победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче группы В Финала шести чемпионата России. По итогам группового этапа динамовцы вышли в полуфинал, а новоуренгойцы сыграют в матче за пятое место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Маричев: Травма Маркина отложила отпечаток на ход матча с «Факелом»Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев после поражения от «Факела» в матче Финала шести чемпионата России посетовал на травму, полученную лидером команды Александром Маркиным в конце первого сета.Московское «Динамо» проиграло «Факелу», но вышло в полуфинал ЧРВолейболисты московского «Динамо» уступили новоуренгойскому «Факелу» в последнем матче Финала шести чемпионата России, но вышли в полуфинал соревнований.Бирюков и Бакун могут продолжить карьеру в «Белогорье»Игроки московского «Динамо», диагональный Константин Бакун и доигровщик Денис Бирюков следующий сезон могут провести в новом клубе.Дежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаДежавю. Финал Суперлиги проходит по сценарию КубкаВ понедельник прошли заключительные матчи группового этапа «Финала шести» Суперлиги, по итогам которых определились полуфиналистыЮрий Маричев: Команда Белгорода в очередной раз доказала, что она – очень сильный соперникНаставник московского «Динамо» Юрий Маричев прокомментировал игру «Финала шести» чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.Алексей Обмочаев: Тетюхин способен играть еще лет десятьЛиберо «Белогорья» Алексей Обмочаев после победы своей команды над «Факелом» высказал мнение, что лидер белгородского клуба Сергей Тетюхин способен играть еще лет десять.«Переход Родичева в «Локо» - это травма головы». Как прошли первые матчи «ФШ»«Переход Родичева в «Локо» - это травма головы». Как прошли первые матчи «ФШ»В субботу в Москве прошли первые матчи группового этапа «Финала шести» Суперлиги.«Белогорье» обыграло «Факел» на старте Финала шести ЧРВолейболисты «Белогорья» нанесли поражение «Факелу» из Нового Уренгоя в матче Финала шести чемпионата России.Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»Еще одна победа «Зенита»? В субботу стартует «Финал шести»«Советский спорт» рассказывает о главных нюансах мини-турнира.«Белогорье» продлило контракт с ОбмочаевымГлавный тренер и президент «Белогорья» Геннадий Шипулин сообщил, что клуб подписал с либеро Алексеем Обмочаевым контракт сроком на три года.Тетюхин стал обладателем премии «Человек года» в номинации «Легенда спорта»Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин стал обладателем премии BF «Человек года» в номинации «Легенда спорта», сообщает «Газета.Ru».«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Белогорье» без Мусэрского не сильнее «Енисея». Как прошли вторые матчи плей-офф«Советский спорт» – о главных событиях игр.«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Немного тупой вопрос». Чем журналист взбесил Колодинского (видео)«Советский спорт» рассказывает о том, как прошли первые матчи плей-офф чемпионата РоссииЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффЧто может помешать «Белогорью» и «Локомотиву» выйти в финал? Превью плей-оффСегодня стартует плей-офф чемпионата России.Дмитрий Волков: Родители не ошиблись, выбрав для меня «Факел», а не «Зенит»Доигровщик «Факела» и сборной России Дмитрий Волков, признанный MVP финала четырех Кубка вызова, рассказал, как мог оказаться в казанском «Зените».«Факел» выиграл Кубок вызоваВолейболисты новоуренгойского «Факела», обыграв в ответной встрече финала Кубка вызова французский «Шомон» (3-1), стали победителями турнира.«Зенит» – в «Финале четырех»«Зенит» – в «Финале четырех»Во втором матче «Раунда шести» волейбольной Лиги чемпионов казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» со счетом 3-0.«Зенит» одолел «Белогорье» и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов переиграли на выезде «Белогорье» со счетом 3:0.Московское «Динамо», уступив немецкому «Берлину», покинуло Лигу чемпионовВолейболисты московского «Динамо» в ответном матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов уступили на своей площадке немецкому «Берлину».«Зенит» обыграл «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионовВолейболисты казанского «Зенита» в первом матче «раунда 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над «Белогорьем».
Футбол
Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь
Футбол
Джибриль Сидибе: С нетерпением ждем ответного матча с «Ювентусом»
Хоккей
ЧМХ-2017. США – Швеция. Онлайн
Футбол
Джорджио Кьеллини: Сейчас цель «Ювентуса» - попасть в Кардифф
все новости
Белогорье
Белогорьекалендарьстатистика
Динамо М
Динамо Мкалендарьстатистика
Факел
Факелкалендарьстатистика