Камилло Плачи: Матчи с «Динамо» и «Белогорьем» помогают прогрессировать
Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Камилло Плачи считает, что
матчи Финала шести чемпионата России против московского «Динамо» и
белгородского «Белогорья» важны для прогресса молодых волейболистов.
«Я очень недоволен. У нас были хорошие возможности выйти в полуфинал,
но мы сами потеряли свою игру. Мы играли на максимуме своих возможностей, играли
очень хорошо. Такие матчи очень важны для роста наших молодых игроков, они
приобретают опыт. Через год-два мы уже не будем делать таких ошибок. В Финале
шести мы играли на равных как с «Белогорьем», так и с «Динамо»,
- приводит «Р-Спорт» слова Плачи.
В понедельник в Москве «Факел» победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче
группы В Финала шести чемпионата России. По итогам группового этапа динамовцы
вышли в полуфинал, а новоуренгойцы сыграют в матче за пятое место.