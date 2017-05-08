Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию
Сборная Чехии в Париже обыграла команду Финляндии (4:3 Б.) в третьем матче группового этапа чемпионата мира.
Основное время и овертайм завершилось со счетом 3:3, причем чехи отыгрались в концовке со счета 1:3.
У Финляндии отличились Валлтери Фильппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен, у Чехии - Роман Горак, Радко Гудас и Ян Коварж.
В серии буллитов победу чешской сборной принес точный бросок Робина Ганзла.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Финны с 4 очками занимают промежуточное четвертое место в группе В, чехи с 5 баллами - на третьей строчке.
10 мая Финляндия сыграет со Словенией, а Чехия днем позже встретится с Норвегией.
Матч
Финляндия - Чехия - 3:4 Б. (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)
Голы:
Филппула (Ахо, Рантанен), 0:58 (1:0). Яакола (Рантанен, Филппула), 2:41 (2:0). Лаюнен В. (Пильстрём, Аалтонен Ю.), 13:51 (3:0). Горак (Пастрняк, Червенка), 47:37 (3:1 - бол.). Гудас (Крейчик, Ржепик), 57:46 (3:2). Коварж (Пастрняк), 58:09 (3:3).
Победный буллит:
Ганзл - 3:4.
Место и дата
08 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция