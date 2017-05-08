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Павел Колобков: Победа нашей сборной в преддверии Дня Победы - лучший подарок для болельщиков

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу российских хоккеистов над сборной Германии (6:3) на чемпионате мира.

После трех матчей россияне занимают первое место в группе А, набрав 8 очков.

«Хоккей, однозначно, радует. Победа нашей сборной в преддверии Дня Победы - лучший подарок для всех российских болельщиков! Сборная сумела забить трижды уже в первом периоде, хотя мы играли с хозяйкой турнира, и соперникам должно было быть психологически легче играть на своем льду. Судя по игре наших хоккеистов в стартовых встречах, мы можем рассчитывать и на дальнейшие победы на этом чемпионате мира», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Следующий матч сборная России проведет 11 мая с командой Дании. 

Матч

Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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