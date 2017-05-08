Александр Павленко: В первом тайме «Урал» должен был реализовывать больше моментов

Полузащитник «Урала» Александр Павленко после поражения от «Крыльев Советов» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ посетовал на слабую реализацию моментов в первом тайме.

«Я думаю, нужно отталкиваться от первого тайма, где мы должны были решать свои моменты, были выходы один на один. Во втором тайме, наверное, неудовлетворительно сыграли в обороне, пропустили нелепые передачи за спину.

Сейчас не стоит впадать в какие-то переживания, просто надо нормально проанализировать, поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. И после этого готовиться к предстоящим играм. Дальше мы играем дома, так что нужно возвращать болельщиков на стадион и на хорошей ноте заканчивать сезон», - приводит официальный сайт «Урала» слова Павленко.

«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:3. После первого тайма хозяева поля вели – 1:0.