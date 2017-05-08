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Александр Павленко: В первом тайме «Урал» должен был реализовывать больше моментов

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Александр Павленко после поражения от «Крыльев Советов» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ посетовал на слабую реализацию моментов в первом тайме.

«Я думаю, нужно отталкиваться от первого тайма, где мы должны были решать свои моменты, были выходы один на один. Во втором тайме, наверное, неудовлетворительно сыграли в обороне, пропустили нелепые передачи за спину.

Сейчас не стоит впадать в какие-то переживания, просто надо нормально проанализировать, поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. И после этого готовиться к предстоящим играм. Дальше мы играем дома, так что нужно возвращать болельщиков на стадион и на хорошей ноте заканчивать сезон», - приводит официальный сайт «Урала» слова Павленко.

«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:3. После первого тайма хозяева поля вели – 1:0.

Матч

Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)

Голы

Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко

Предупреждения:

нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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