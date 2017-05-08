Александр Павленко: В первом тайме «Урал» должен был реализовывать больше моментов
Полузащитник «Урала» Александр Павленко после поражения от «Крыльев Советов» в домашнем матче 27-го тура РФПЛ посетовал на слабую реализацию моментов в первом тайме.
«Я думаю, нужно отталкиваться от первого тайма, где мы должны были решать свои моменты, были выходы один на один. Во втором тайме, наверное, неудовлетворительно сыграли в обороне, пропустили нелепые передачи за спину.
Сейчас не стоит впадать в какие-то переживания, просто надо нормально
проанализировать, поговорить, собраться с ребятами и тренерским штабом. И после
этого готовиться к предстоящим играм. Дальше мы играем дома, так что нужно
возвращать болельщиков на стадион и на хорошей ноте заканчивать сезон», -
приводит официальный сайт «Урала» слова Павленко.
«Урал» дома уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:3. После первого тайма хозяева поля вели – 1:0.
Матч
Урал - Крылья Советов - 1:3 (1:0)
Голы
Ильин 2 (1:0). Бруно 54 (1:1). Бруно 75 (1:2). Паскуато 89 (1:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Табидзе, Павленко, Кулаков, Димитров, Емельянов, Лунгу (Глушков, 79), Ильин, Манучарян (Павлюченко, 80)
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Божин, Надсон (Паскуато, 46), Зотов, Бато, Ткачёв (Чочиев, 77), Зинков, Мияилович, Бруно (Башкиров, 87), Корниленко
Предупреждения:
нет - Ткачёв, 27; Корниленко, 37; Божин, 64
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
08 мая 14:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция