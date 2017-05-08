«Челси» разгромил «Мидлсбро» и в следующем туре может стать чемпионом Англии
«Челси» дома обыграл «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Диего Коста (23-я минута), Маркос Алонсо (34-я) и Неманья Матич (65-я).
Лондонский клуб с 84 очками продолжает лидировать в таблице АПЛ, на семь баллов опережая «Тоттенхэм. Если в следующем туре 12 мая «синие» на выезде обыграют «Вест Бромвич», они досрочно обеспечат себе итоговое первое место.
«Мидлсбро» же, занимающий предпоследнее место, вылетел из АПЛ, поскольку за два тура до окончания чемпионата не сможет догнать идущий на 17-й позиции «Суонси».
Матч
Голы
Коста 23 (1:0). Алонсо 34 (2:0). Матич 65 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан, 72), Коста, Педро (Чалоба, 81)
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио, Френд, Чемберс, Форшоу (Лидбиттер, 56), Даунинг, Клейтон, де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83)
Предупреждения:
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция