Антонио Кандрева извинился перед болельщиками «Интера» за неудачный сезон

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева извинился перед болельщиками клуба за неудачный сезон.

- Мы начали сезон с трудностями, но не будем скрывать, что могли бы добиться больших успехов. Это был неудачный год для команды, но мы намерены начать все сначала. Мы хотим вернуться на вершину. Мы приносим свои извинения нашим болельщикм, которых у нас так много. Мы должны, и мы можем добиваться большего, - приводит слова Кандревы Football Italia.

Напомним, что «Интер» вылетел из Лиги Европы, заняв последнее место в группе К, а после 35 туров серии А идет лишь на седьмом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Ювентусу» 29 очков.