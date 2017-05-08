«Леганес» дома разгромил «Бетис»

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Александер Шимановски, а по мячу забили Габриэл и Набиль Эль-Жар.

Таким образом. «Леганес» набрал 33 очка и вышел на 16-е место в турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 37 очков. Он идет 15-м.

В матчах следующего тура «Бетис» 14 мая примет мадридский «Атлетико», а «Леганес» в этот день сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.