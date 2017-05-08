«Леганес» дома разгромил «Бетис»
Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании
уверенно обыграли «Бетис» из Севильи.
Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе, завершилась победой хозяев
поля со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Александер
Шимановски, а по мячу забили Габриэл и Набиль Эль-Жар.
Таким образом. «Леганес» набрал 33 очка и вышел на 16-е место в
турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 37 очков. Он идет 15-м.
В матчах следующего тура «Бетис» 14 мая примет мадридский «Атлетико», а «Леганес» в этот день сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.
Матч
Голы
Шимановски 7 (1:0 - пен.). Эль Жар 15 (2:0). Пирес 65 (3:0). Шимановски 81 (4:0).
Состав
Леганес: Эррерин, Тито, Сиовас, Инсуа, Рико, Шимановски, Тимор, Пирес (Буэно, 69), Перес, Герреро (Невес, 75), Эль Жар
Бетис: Адан, Манди, Тошка, Песселья, Мартинес (Сехудо, 61), Пардо, Мартин (Хоакин, 61), Наварро, Брашанац, Алегрия, Кастро
Предупреждения:
Тито, 44; Сиовас, 76; Невес, 90 - нет
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
08 мая 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция