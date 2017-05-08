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«Леганес» дома разгромил «Бетис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Леганеса» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Бетис» из Севильи.

Встреча, прошедшая в понедельник в Леганесе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Александер Шимановски, а по мячу забили Габриэл и Набиль Эль-Жар.

Таким образом. «Леганес» набрал 33 очка и вышел на 16-е место в турнирной таблице. У «Бетиса» осталось 37 очков. Он идет 15-м.

В матчах следующего тура «Бетис» 14 мая примет мадридский «Атлетико», а «Леганес» в этот день сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Матч

Леганес - Бетис - 4:0 (2:0)

Голы

Шимановски 7 (1:0 - пен.). Эль Жар 15 (2:0). Пирес 65 (3:0). Шимановски 81 (4:0).

Состав

Леганес: Эррерин, Тито, Сиовас, Инсуа, Рико, Шимановски, Тимор, Пирес (Буэно, 69), Перес, Герреро (Невес, 75), Эль Жар

Бетис: Адан, Манди, Тошка, Песселья, Мартинес (Сехудо, 61), Пардо, Мартин (Хоакин, 61), Наварро, Брашанац, Алегрия, Кастро

Предупреждения:

Тито, 44; Сиовас, 76; Невес, 90 - нет

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

08 мая 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция

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