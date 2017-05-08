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Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной США в своем третьем матче на чемпионате мира переиграли команду Швеции.

Встреча, прошедшая в понедельник в немецком Кельне, завершилась победой североамериканской команды со счетом 4:3. В ее составе дублем отметился Джонни Годро, а по разу отличились Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. У шведов две шайбы забросил Элиас Линдхольм, а одну шайбу забросил Виктор Хедман.

Таким образом, сборная США набрала шесть очков и теперь делит второе-третье место в группе с командой Латвии, сыгравшей на матч меньше. У шведов осталось четыре очка. Они идут четвертыми.

В следующих матчах чемпионата мира команда США 10 мая сыграет с итальянцами, а шведы 11 мая встретятся с Латвией.

Матч

США - Швеция - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Голы:

Линдхольм (Строльман), 2:14 (0:1 - бол.). Келлер (Айкел, Троуба), 3:19 (1:1). Линдхольм (Экман-Ларссон), 13:23 (1:2). Годро (Ларкин), 18:12 (2:2). Хедман (Клингберг К., Нордстрем), 18:47 (2:3). Годро (Айкел, Ли), 22:57 (3:3). Комфер (Ларкин, Мёрфи), 51:47 (4:3).

Место и дата

08 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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