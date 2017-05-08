Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов

Хоккеисты сборной США в своем третьем матче на чемпионате мира переиграли команду Швеции.

Встреча, прошедшая в понедельник в немецком Кельне, завершилась победой североамериканской команды со счетом 4:3. В ее составе дублем отметился Джонни Годро, а по разу отличились Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. У шведов две шайбы забросил Элиас Линдхольм, а одну шайбу забросил Виктор Хедман.

Таким образом, сборная США набрала шесть очков и теперь делит второе-третье место в группе с командой Латвии, сыгравшей на матч меньше. У шведов осталось четыре очка. Они идут четвертыми.

В следующих матчах чемпионата мира команда США 10 мая сыграет с итальянцами, а шведы 11 мая встретятся с Латвией.