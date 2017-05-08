Франц Райндль: Сборная Германии будет биться за выход в четвертьфинал

Президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль отметил, что основная часть чемпионата мира для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку ей предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню.

Хозяева турнира сегодня потерпели второе поражение подряд - от сборной России со счетом 3:6. В первой встрече они обыграли американцев со счетом 2:1, во второй уступили шведам - 2:7. Хозяева турнира занимают в группе А четвертое место, им предстоят матчи с командами Латвии, Словакии, Италии и Дании.

«Наша команда очень конкурентоспособная - всем нелегко играть против нас. У нас тяжелый календарь в виде стартовых матчей против США, Швеции и России, и ожидалось, что у нас не будет очков. Но у нас есть три, и для нас турнир начинается именно сейчас. Мы будем биться за четвертьфинал, и нам предстоят матчи с соперниками схожего уровня», - сказал Райндль.





