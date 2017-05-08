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Франц Райндль: Сборная Германии будет биться за выход в четвертьфинал

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Немецкого хоккейного союза Франц Райндль отметил, что основная часть чемпионата мира для сборной Германии начинается именно сейчас, поскольку ей предстоят матчи с соперниками, схожими по уровню.

Хозяева турнира сегодня потерпели второе поражение подряд - от сборной России со счетом 3:6. В первой встрече они обыграли американцев со счетом 2:1, во второй уступили шведам - 2:7. Хозяева турнира занимают в группе А четвертое место, им предстоят матчи с командами Латвии, Словакии, Италии и Дании.

«Наша команда очень конкурентоспособная - всем нелегко играть против нас. У нас тяжелый календарь в виде стартовых матчей против США, Швеции и России, и ожидалось, что у нас не будет очков. Но у нас есть три, и для нас турнир начинается именно сейчас. Мы будем биться за четвертьфинал, и нам предстоят матчи с соперниками схожего уровня», - сказал Райндль.

Матч

Германия - Россия - 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Панарин), 1:04 (0:1). Шипачёв (Гусев, Панарин), 17:10 (0:2 - бол.). Плотников (Проворов, Антипин), 18:15 (0:3 - бол.). Гусев (Панарин, Белов), 31:10 (0:4 - бол.). Кучеров 35:16 (0:5). Мацек (Мюллер, Зайденберг Д.), 45:53 (1:5). Гогулла (Эрхофф, Каун), 48:34 (2:5 - бол.). Кучеров (Панарин), 51:40 (2:6). Тиффельс (Кинк, Зайденберг Д.), 59:09 (3:6).

Место и дата

08 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



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