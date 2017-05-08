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Игорь Колодинский: Три эйса «Динамо» в конце третьего сета – ключевое событие матча

Источник:  Р-СпортКомментарии

Связующий «Факела» Игорь Колодинский считает, что три эйса волейболистов московского «Динамо» в конце третьей партии сыграли решающую роль в матче Финала шести чемпионата России.

«Сегодня мы сыграли хорошо против «Динамо», победили. Но нам нужна была победа со счетом 3-0, чтобы выходить в полуфинал. Обидно, конечно, что не вышли, но что поделаешь. Чего не хватило для нужного счета… в конце третьей партии три эйса было (у «Динамо»), вот это и сказалось», - приводит «Р-Спорт» слова Колодинского.

В понедельник в Москве «Факел» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче группы В Финала шести чемпионата России. По итогам группового этапа динамовцы вышли в полуфинал, а новоуренгойцы сыграют в матче за пятое место.

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