Игорь Колодинский: Три эйса «Динамо» в конце третьего сета – ключевое событие матча
Связующий «Факела» Игорь Колодинский считает, что три эйса волейболистов
московского «Динамо» в конце третьей партии сыграли решающую роль в матче Финала
шести чемпионата России.
«Сегодня мы сыграли хорошо против «Динамо», победили. Но нам
нужна была победа со счетом 3-0, чтобы выходить в полуфинал. Обидно, конечно,
что не вышли, но что поделаешь. Чего не хватило для нужного счета… в конце
третьей партии три эйса было (у «Динамо»), вот это и сказалось», -
приводит «Р-Спорт» слова Колодинского.
В понедельник в Москве «Факел» обыграл «Динамо» со счетом 3:1 в матче
группы В Финала шести чемпионата России. По итогам группового этапа динамовцы
вышли в полуфинал, а новоуренгойцы сыграют в матче за пятое место.
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