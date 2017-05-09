Кузнецова в паре с Младенович проиграла на турнире в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 38 минут, - 6:7 (4:7), 5:7.

Кузнецова и Младенович реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 и допустили четыре двойные ошибки. У Бертенс и Ларссон шесть брейков и три ошибки на подаче.

Напомним, что в одиночном разряде турнира Кузнецова и Младенович вышли в третий круг.