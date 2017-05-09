Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде
Источник: Gettyimages.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче второго круга турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и за это время 30-летняя Шарапова реализовала пять из пятнадцати брейк-пойнтов и допустила девять двойных ошибок, а в активе ее соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков.

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 4:1 в пользу Марии.

В следующем круге Бушар сыграет со второй ракеткой мира Анжеликой Кербер (Германия).

Напомним, для российской теннисистки этот турнир стал вторым после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония.

Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Бушар Э. (Канада) - Шарапова М. (Россия) - 7:5, 2:6, 6:4

Место и дата

08 мая 21:00, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова в паре с Младенович проиграла на турнире в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович уступили голландке Кики Бертенс и шведке Юханне Ларссон в первом круге турнира в Мадриде в парном разряде.Бушар - Шарапова. Турнир WTA в Мадриде. ОнлайнСегодня Мария Шарапова в матче второго круга турнира WTA в Мадриде сыграет с канадкой Эжени Бушар.Кузнецова обыграла Риск во втором круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла американку Элисон Риск во втором круге турнира в Мадриде.Мария Шарапова: Я бы очень хотела сыграть на Уимблдоне, этот турнир многое значит для меняРоссийская теннисистка Мария Шарапова надеется принять участие в Уимблдонском турнире 2017 года.Павлюченкова уступила Кырсте на турнире в МадридеМатч первого раунда турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и румынкой Сораной Кырстей завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 3:6, 7:6 (5) в пользу Кырсти.«Спартак» стал чемпионом, сборная России разгромила Италию на ЧМ, а «Томь» покидает РФПЛ. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей воскресенья.Шарапова обыграла Лючич-Барони на старте турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Турнир WTA в Мадриде. Шарапова - Лючич-Барони. ОнлайнСегодня Мария Шарапова играет свой первый матч на турнире WTA в Мадриде, где ей была предоставлена wild card.Веснина проиграла Бегу на старте турнира в МадридеРоссийская теннисистка Елена Веснина не смогла преодолеть стадию первого раунда турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет 5,4 миллиона долларов.Победы «Спартака» и ЦСКА, «Тосно» вышел в РФПЛ, триумф Павлюченковой в Рабате. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей субботы.Макарова проиграла Бертенс в первом круге турнира в МадридеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова не смогла выйти во второй круг крупного турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет 5,4 миллиона долларов.Павлюченкова выиграла турнир в Рабате, обыграв в финале СкьявонеФинальный матч турнира WTA в Рабате (Марокко) между россиянкой Анастасией Павлюченковой и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 7:5 в пользу Павлюченковой.Касаткина уступила Винчи на турнире в МадридеРоссиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи.Павлюченкова встретится со Скьявоне в финале турнира в РабатеИтальянская теннисистка Франческа Скьявоне обыграла Варвару Лепченко (США) в полуфинале турнира в Рабате.Павлюченкова разгромила Эррани и вышла в финал турнира в РабатеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла итальянку Сару Эррани в полуфинале турнира в Рабате.Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в МадридеВ Мадриде прошла жеребьевка основной сетки одиночного разряда турнира Mutua Madrid Open.Зигемунд признана игроком апреля в WTA30-я ракетка мира Лаура Зигемунд признана игроком месяца по итогам голосования на официальном сайте WTA.Анастасия Павлюченкова: Не так-то просто перейти с харда на грунт16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Лорин Дэвис из США (6:4, 3:6, 6:3) в ¼ финала турнира WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem в Рабате.Касаткина признана «Прорывом апреля» по версии WTA28-я ракетка мира Дарья Касаткина победила в номинации «Прорыв месяца» в голосовании на официальном сайте WTA.Шарапова проиграла Пуиг на старте выставочного турнира в МадридеРоссийская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в матче первого круга выставочного турнира Tie Break Tens в Мадриде.
Футбол
Александр Самедов: Чемпионство со «Спартаком» - самый эпичный момент в моей карьере
Футбол
Валерий Карпин: На моем багаже «Спартак» в этом сезоне не ездил
Футбол
Валерий Рейнгольд: Был ли пенальти на Глушакове? Конечно, был
Футбол
«Спартак» не установит рекорд чемпионата России по посещаемости домашних матчей
все новости
Эжени Бушар
Эжени Бушарвсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour