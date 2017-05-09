Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова в матче второго круга турнира в Мадриде проиграла канадке Эжени Бушар со счетом 7:5, 2:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и за это время 30-летняя Шарапова реализовала пять из пятнадцати брейк-пойнтов и допустила девять двойных ошибок, а в активе ее соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и пять брейков.

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 4:1 в пользу Марии.

В следующем круге Бушар сыграет со второй ракеткой мира Анжеликой Кербер (Германия).

Напомним, для российской теннисистки этот турнир стал вторым после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг