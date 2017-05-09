Джефф Блашилл: Нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерь

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

«Джимми Ховард провел фантастический матч, он был великолепен, его заслуга в успехе нашего меньшинства велика. Я бы даже сказал, что он был лучшим игроком наших бригад меньшинства.

В целом нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерь. Первое звено провело хороший матч, это радует.

По Нику Шмальцу мы сами ждем информации, насколько серьезная у него травма», - приводит слова Блашилла «Р-Спорт».