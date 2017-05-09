Джефф Блашилл: Нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много потерь
Главный тренер сборной США Джефф Блашилл прокомментировал
победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
«Джимми Ховард провел фантастический матч, он был
великолепен, его заслуга в успехе нашего меньшинства велика. Я бы даже сказал,
что он был лучшим игроком наших бригад меньшинства.
В целом нам много в чем нужно добавлять, мы допускаем много
потерь. Первое звено провело хороший матч, это радует.
По Нику Шмальцу мы сами ждем информации, насколько серьезная у него травма», - приводит слова Блашилла «Р-Спорт».
Матч
США - Швеция - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)
Голы:
Линдхольм (Строльман), 2:14 (0:1 - бол.). Келлер (Айкел, Троуба), 3:19 (1:1). Линдхольм (Экман-Ларссон), 13:23 (1:2). Годро (Ларкин), 18:12 (2:2). Хедман (Клингберг К., Нордстрем), 18:47 (2:3). Годро (Айкел, Ли), 22:57 (3:3). Комфер (Ларкин, Мёрфи), 51:47 (4:3).
Место и дата
08 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция