Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси», обыграв «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии, стал третьим клубом, который одержал в премьер-лиге 300 побед в родных стенах.

Лидирует по этому показателю «Манчестер Юнайтед» (347), вторым идет «Арсенал» (306).

В следующем туре 12 мая «Челси» может досрочно стать чемпионом Англии, если на выезде возьмет верх над «Вест Бромвичем».

Матч

Челси - Мидлсбро - 3:0 (2:0)

Голы

Коста 23 (1:0). Алонсо 34 (2:0). Матич 65 (3:0).

Состав

Челси: Куртуа, Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан, 72), Коста, Педро (Чалоба, 81)

Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио, Френд, Чемберс, Форшоу (Лидбиттер, 56), Даунинг, Клейтон, де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83)

Предупреждения:

нет - Фабио, 60; Бэмфорд, 89

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулуГлавный тренер «Челси» прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницуПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после домашней победы над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии поделился ожиданиями от близкого триумфа.«Челси» разгромил «Мидлсбро» и в следующем туре может стать чемпионом Англии«Челси» дома обыграл «Мидлсбро» (2:0) в туре чемпионата Англии.Роман Зобнин: Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ - «Челси», «Барселона» и «Реал»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.Букмекеры считают, что у «Челси» не возникнет проблем в матче с «Мидлсбро»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 36-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» примет «Мидлсбро».Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода ВенгераГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Арсенал» будущим летом.Канте признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии спортивных журналистовОпорный полузащитник «Челси» Нголо Канте признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации спортивной прессы Англии.Шесть клубов АПЛ интересуются голкипером «Сандерленда» ПикфордомГолкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд попал в сферу интересов сразу шести клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.АПЛ. 36-й тур. «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Челси» - «Мидлсбро» и другие матчиВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».Никогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНикогда не говори никогда. Как Моуриньо трижды проигралНаш обозреватель продолжает тему матча, прервавшего беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Дочитайте до конца: там вас ждет сюрприз!Лукаку может отказаться от возвращения в «Челси» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Моуринью хочет видеть Агуэро в «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.Давид Луиз: Самое главное – стать чемпионамиЗащитник «Челси» Давид Луиз рассказал, что помогло его команде бороться за чемпионский титул. Также он отметил, что индивидуальные награды для него второстепенны.Форвард «Арсенала» Перес хочет вернуться в «Депортиво»Форвард «Арсенала» Лукас Перес, ставший игроком лондонского клуба минувшим летом, собирается вернуться в испанскую примеру.Жозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеЖозе Моуринью: Думаю, Санчес надолго запомнит имя ТуанзебеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопросы журналистов после поражения от лондонского «Арсенала» в 36-м туре АПЛ.Бэйл принял решение покинуть «Реал» грядущим летомПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил своему агенту о желании покинуть испанский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает Don Balon.«Бавария» предлагает «Арсеналу» за Санчеса 55 млн фунтовКак сообщает The Telegraph, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может перебраться в чемпионат Германии.Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощьГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игройГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.Сладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛСладкая месть. Венгер впервые обыграл Моуринью в АПЛЛондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед». Обозреватель «Советского спорта» - о будничном в британской классике.
Хоккей
Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию
Хоккей
Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов
Футбол
Антонио Кандрева извинился перед болельщиками «Интера» за неудачный сезон
Хоккей
Павел Колобков: Победа нашей сборной в преддверии Дня Победы - лучший подарок для болельщиков
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Мидлсбро
Мидлсброкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости