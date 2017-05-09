Рикард Гренборг: К сожалению, исход матча решил один гол

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг прокомментировал поражение от команды США (3:4) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

«В первом периоде игра слишком часто переходила из рук в руки. То мы играли хорошо, забивали, следующий отрезок проводили гораздо хуже, и пропускали. Думаю, такой хоккей нравится зрителям, но вряд ли нравится кому-то из моего тренерского штаба.

К сожалению, исход матча решил один гол. Нельзя получать столько удалений, если хочешь отыграться.

Мы выглядели лучше, чем раньше, команда прогрессирует, но сегодня и этого было недостаточно для победы», - приводит слова Гренборга «Р-Спорт».