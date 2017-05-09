Рикард Гренборг: К сожалению, исход матча решил один гол
Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг
прокомментировал поражение от команды США (3:4) в матче группового этапа
чемпионата мира по хоккею.
«В первом периоде игра слишком часто переходила из рук
в руки. То мы играли хорошо, забивали, следующий отрезок проводили гораздо
хуже, и пропускали. Думаю, такой хоккей нравится зрителям, но вряд ли нравится
кому-то из моего тренерского штаба.
К сожалению, исход матча решил один гол. Нельзя получать
столько удалений, если хочешь отыграться.
Мы выглядели лучше, чем раньше, команда прогрессирует, но сегодня и этого было недостаточно для победы», - приводит слова Гренборга «Р-Спорт».
Матч
США - Швеция - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)
Голы:
Линдхольм (Строльман), 2:14 (0:1 - бол.). Келлер (Айкел, Троуба), 3:19 (1:1). Линдхольм (Экман-Ларссон), 13:23 (1:2). Годро (Ларкин), 18:12 (2:2). Хедман (Клингберг К., Нордстрем), 18:47 (2:3). Годро (Айкел, Ли), 22:57 (3:3). Комфер (Ларкин, Мёрфи), 51:47 (4:3).
Место и дата
08 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция