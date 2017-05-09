Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницу
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после домашней победы над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии поделился ожиданиями от близкого триумфа.
В следующую пятницу, 12 мая «Челси» может досрочно выиграть турнир, если на выезде возьмет верх над «Вест Бромвичем».
«Мы близки к этому, но в футболе ничего не сделано, пока ты этого фактически не достиг. Надеюсь, в пятницу мы завоюем титул. Было бы чудесно, если бы мы сделали это в пятницу - чем быстрее, тем лучше», - цитирует испанца Sky Sports.
Матч
Голы
Коста 23 (1:0). Алонсо 34 (2:0). Матич 65 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан, 72), Коста, Педро (Чалоба, 81)
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио, Френд, Чемберс, Форшоу (Лидбиттер, 56), Даунинг, Клейтон, де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83)
Предупреждения:
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция