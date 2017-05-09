Александр Ушахин: «Луч-Энергии» должен остаться в ФНЛ

Назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин рассказал о том, как узнал о своей новой должности в клубе.

- Александр Владиславович, как состоялось Ваше назначение?

- Сегодня утром позвонил исполнительный директор клуба Александр Голубчиков и предложил возглавить команду на оставшиеся три тура. Так и спросил: «Готов?». Я ответил утвердительно, вот и вся процедура.

- И Ваши первые шаги?

- В настоящее время я нахожусь в Москве. Возвращался из Костромы, где завершилось первенство России по футболу среди команд юношей 2001 года рождения, и тут поступило предложение возглавить «Луч-Энергию». Созвонился с начальником команды Артемом Емельяновым, он представил план работы команды перед игрой 10-го мая в Химках. Я с ним ознакомился, чуть подкорректировал и жду завтра команду. Ничего сверхъестественного нет, также тренировки и теоретические занятия. Устраивать перестройку команды за три тура до финиша – точно не надо.

- На Ваш взгляд, турнирное положение нашей команды сейчас сложное или очень сложное?

- Естественно, что за 5-6 туров до окончания можно было бы сделать больше, чем сейчас, но все равно ситуация рабочая. Нам необходимо сражаться на поле и добывать очки. Завтра встречу команду, побеседую со всеми футболистами, узнаю психологическое состояние каждого из них. Будем исходить из того, что у нас есть. Многих футболистов знаю, мы уже вместе работали.

- Ваша задача оставить команду в ФНЛ?

- Другой и быть не может. Я хочу оставить «Луч-Энергию» в этой лиге. У нас у всех единая задача.