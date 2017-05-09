Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

«Мы должны быть довольны. Отличная игра, мои игроки проявили ответственность и работоспособность, необходимые для завоевания трех очков. Сейчас было важно победить и воспользоваться поражением «Тоттенхэма». Сделан еще один шаг к титулу. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к игре с «Вест Бромвичем», - цитирует специалиста BBC Sport.

Напомним, в следующем туре 12 мая «Челси» может досрочно стать чемпионом Англии, если на выезде возьмет верх над «Вест Бромвичем».