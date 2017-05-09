Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулу
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над «Мидлсбро» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
«Мы должны быть довольны. Отличная игра, мои игроки проявили ответственность и работоспособность, необходимые для завоевания трех очков. Сейчас было важно победить и воспользоваться поражением «Тоттенхэма». Сделан еще один шаг к титулу. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к игре с «Вест Бромвичем», - цитирует специалиста BBC Sport.
Напомним, в следующем туре 12 мая «Челси» может досрочно стать чемпионом Англии, если на выезде возьмет верх над «Вест Бромвичем».
Матч
Голы
Коста 23 (1:0). Алонсо 34 (2:0). Матич 65 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз (Терри, 84), Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Фабрегас, Мозес, Азар (Виллиан, 72), Коста, Педро (Чалоба, 81)
Мидлсбро: Гузан, Гибсон, Фабио, Френд, Чемберс, Форшоу (Лидбиттер, 56), Даунинг, Клейтон, де Рон, Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83)
Предупреждения:
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
08 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция