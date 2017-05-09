Даниил Квят: В Испании должны выступить идеально благодаря данным, собранным во время тестов
Пилот «Торо Россо»
Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который
пройдет в Барселоне.
«Во-первых, этап на родине напарника смещает фокус внимания
на него, потому что все мероприятия организовываются для него. Это позволяет
сконцентрироваться на гонках. Мы поменялись местами: пару недель назад я
выполнял свои обязанности в России, а теперь пришла его очередь.
Последние два года я заканчиваю гонку в Испании на десятом
месте, так что искренне надеюсь финишировать выше в этом году.
Все мы отлично знаем эту трассу, поскольку постоянно
проводим здесь тесты. У нее интересный характер, разные повороты – медленные и
скоростные, а секции абсолютно друг на друга не похожи. Но никаких сюрпризов.
Мои любимые повороты третий и девятый, они классные.
В Испании мы должны выступить идеально благодаря данным,
собранным во время тестов», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
Напомним, гран-при Испании пройдет на трассе «Каталунья» с 12 по 14 мая.