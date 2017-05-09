Даниил Квят: В Испании должны выступить идеально благодаря данным, собранным во время тестов

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Барселоне.

«Во-первых, этап на родине напарника смещает фокус внимания на него, потому что все мероприятия организовываются для него. Это позволяет сконцентрироваться на гонках. Мы поменялись местами: пару недель назад я выполнял свои обязанности в России, а теперь пришла его очередь.

Последние два года я заканчиваю гонку в Испании на десятом месте, так что искренне надеюсь финишировать выше в этом году.

Все мы отлично знаем эту трассу, поскольку постоянно проводим здесь тесты. У нее интересный характер, разные повороты – медленные и скоростные, а секции абсолютно друг на друга не похожи. Но никаких сюрпризов. Мои любимые повороты третий и девятый, они классные.

В Испании мы должны выступить идеально благодаря данным, собранным во время тестов», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, гран-при Испании пройдет на трассе «Каталунья» с 12 по 14 мая.