Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры не оставили «Монако» шансов в противостоянии с «Ювентусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Ювентус» примет «Монако».

Победа туринцев в основное время оценивается коэффициентом 1,66, тогда как виктория монегасков идет за 5,13.

За ничью букмекеры предлагают 3,95.

На выход итальянского клуба в финала турнира можно поставить за 1,01, на французскую команду - за  20,00.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в первом матче «Ювентус» победил со счетом 2:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизньГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».Джибриль Сидибе: С нетерпением ждем ответного матча с «Ювентусом»Защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».Джорджио Кьеллини: Сейчас цель «Ювентуса» - попасть в КардиффЗащитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».Массимилиано Аллегри: От Кардиффа «Ювентус» отделяют еще 90 минутГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».Леонарду Жардим: В ответном матче с «Ювентусом» «Монако» нужно забить быстрый голГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».Роман Зобнин: Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ - «Челси», «Барселона» и «Реал»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.Клаудио Раньери: Не думаю, что «Ювентус» упустит преимущество над «Монако»Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Монако» Клаудио Раньери поделился своим мнением по поводу противостояния этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов. Он считает, что в финал выйдет туринский клуб.Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давленияГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завоевание титула чемпиона России.Сами Хедира: Аллегри умеет держать команду собранной даже после таких матчей, как в МонакоПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.Джанлуижди Буффон: Победа в Лиге чемпионов была бы наградой в конце тяжелого путиГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»С чемпионством спартаковцев поздравляют отовсюду.Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода ВенгераГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Арсенал» будущим летом.Давид Трезеге: Анри был более скоростным и мощным, чем Мбаппе.Бывший игрок «Монако» и «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что Мбаппе пока не по зубам защита итальянского клуба.Джано Ананидзе: «Спартаку» предстоит Лига чемпионов, никто не захочет уходитьПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили чемпионский титул.«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионствомТуринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.«Спартак» обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов«Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа.Куйперс назначен на матч «Ювентус» – «Монако»Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако».Килиан Мбаппе: Пока не выиграю титул с «Монако», меня не волнует ничего другоеПолузащитник «Монако» Килиан Мбаппе после матча 36-го тура лиги 1 с «Нанси» (0:3) заявил, что трансферные слухи не сказываются на его игре.Симеоне попросил у Мораты несколько круассанов во время матча с «Реалом»Форвард «Реала» Альваро Мората рассказал о диалоге с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».
Хоккей
Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию
Хоккей
Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов
Футбол
Антонио Кандрева извинился перед болельщиками «Интера» за неудачный сезон
Хоккей
Павел Колобков: Победа нашей сборной в преддверии Дня Победы - лучший подарок для болельщиков
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости