Букмекеры не оставили «Монако» шансов в противостоянии с «Ювентусом»

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Ювентус» примет «Монако».

Победа туринцев в основное время оценивается коэффициентом 1,66, тогда как виктория монегасков идет за 5,13.

За ничью букмекеры предлагают 3,95.

На выход итальянского клуба в финала турнира можно поставить за 1,01, на французскую команду - за 20,00.

Игра начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в первом матче «Ювентус» победил со счетом 2:0.