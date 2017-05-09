Мария Шарапова: Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлияла
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала
поражение от Эжени Бушар (5:7, 6:2, 4:6) во втором круге турнира в Мадриде.
«Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не
повлияла. Как я уже говорила, сейчас для меня каждый матч важен.
Я одна из двух теннисисток, которые находятся на корте, а
все, что творится вокруг не имеет значения.
Я уже много лет играю
в теннис и знаю, как здесь все работает. Знаю, что всегда ходит много
разговоров, шумихи, соперничества и новостей - это все часть игры.
Но в итоге две спортсменки просто борются друг с другом за
выход в следующий круг, такое у меня отношение к игре», - приводит слова
Шарапавой Tennis Now.
Напомним, канадская теннисистка Эжени Бушар в апреле текущего года заявила: «Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть в теннис».
Матч
Бушар Э. (Канада) - Шарапова М. (Россия) - 7:5, 2:6, 6:4
Место и дата
08 мая 21:00, , Текстовая трансляция