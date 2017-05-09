Мария Шарапова: Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлияла

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от Эжени Бушар (5:7, 6:2, 4:6) во втором круге турнира в Мадриде.

«Шумиха вокруг матча на мою игру и результат никак не повлияла. Как я уже говорила, сейчас для меня каждый матч важен.

Я одна из двух теннисисток, которые находятся на корте, а все, что творится вокруг не имеет значения.

Я уже много лет играю в теннис и знаю, как здесь все работает. Знаю, что всегда ходит много разговоров, шумихи, соперничества и новостей - это все часть игры.

Но в итоге две спортсменки просто борются друг с другом за выход в следующий круг, такое у меня отношение к игре», - приводит слова Шарапавой Tennis Now.

Напомним, канадская теннисистка Эжени Бушар в апреле текущего года заявила: «Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть в теннис».