Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург0 : 1Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гацкан и Медведев устроили автограф-сессию в торговом центре Ростова

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Капитан «Ростова» Александр Гацкан и его партнер по команде, голкипер Никита Медведев в торговом центре «Горизонт» в Ростове устроили автограф-сессию.

«Приятно, что среди аудитории было много детей и девушек, которые искренне болеют за нашу команду. За два часа Александр и Никита успели раздать больше тысячи автографов. Помимо буклетов, болельщики приносили мячи, шарфы, футболки, на которых игроки любезно расписывались», - говорится на официальном сайте «Ростова».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Пора «Зениту» проиграть». Кто поможет «Спартаку» уже сегодня стать чемпионом«Пора «Зениту» проиграть». Кто поможет «Спартаку» уже сегодня стать чемпиономИгорь Лебеденко – о «договорняке» с «Уралом», уходе из «Терека», нервах Павлюченко и том, что сделали бы с Ари в хоккее.«Левый» пенальти, ярость Карреры и шаг до чемпионства (видео)«Левый» пенальти, ярость Карреры и шаг до чемпионства (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Игорь Шевченко: Если бы не победили, то решить поставленную задачу было бы невозможноНападающий «Арсенала» Игорь Шевченко поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.Мусса Думбия: Нам нельзя было терять очки, нужна была только победаПолузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, арендованный у ростовчан, рассказал об игре против своего клуба (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.«Такие игры тяжело пережить». Тренеры о матче «Арсенал» - «Ростов»«Такие игры тяжело пережить». Тренеры о матче «Арсенал» - «Ростов»На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Ростов» (1:0) главный тренер гостей Иван Данильянц отметил большое количество упущенныхИван Данильянц: Для «Ростова» это игра упущенных возможностейГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ против «Арсенала» (0:1).Сухари закончились. Как «Арсенал» остановил МедведеваСухари закончились. Как «Арсенал» остановил Медведева«Советский спорт» о матче «Арсенал» - «Ростов» - 1:0.«Арсенал» дома обыграл «Ростов»Матч 27-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Арсенала».«Арсенал» прервал «сухую» серию Медведева на 989-й минуте (видео)Тульский «Арсенал» открыл счет в матче 27-го тура чемпионата России против «Ростова». Таким образом, прервалась «сухая» серия голкипера ростовчан Никиты Медведева.«Арсенал» – «Ростов». ОнлайнВ рамках 27-го тура чемпионата России «Арсенал» сыграет с «Ростовом».«Бердыев – номер один в РФПЛ». Ловчев - с тренерскими итогами сезона«Бердыев – номер один в РФПЛ». Ловчев - с тренерскими итогами сезонаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит предварительные итоги сезона для самых заметных тренеров РФПЛ.Александр Бубнов: «Ростов» минимально обыграет «Арсенал»Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 27-го тура чемпионата России, в которой «Арсенал» примет «Ростов».Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова»Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия сможет сыграть против «Ростова» в завтрашнем матче 26-го тура РФПЛ.«Ростов» завершил подготовку к матчу с тульским «Арсеналом»«Ростов» провел тренировку на стадионе «Арсенал».«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче молодежных командМатч 27-го тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Ростова».КДК РФС дисквалифицировал Йовичича на два матчаКонтрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча полузащитника пермского «Амкара» Бранко Йовичича.Медведев – лучший игрок «Ростова» в апрелеПо итогам голосований, которые проходили на официальном сайте «Ростова», лучшим игроком желто-синих в апреле стал вратарь Никита Медведев.Вратарь Медведев лучший игрок «Ростова» в матче с «Амкаром»На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока команды в матче с «Амкаром» (1:0).Лучший бомбардир чемпионата Нигерии может продолжить карьеру в РоссииНападающий нигерийского клуба МФМ Стивен Одей может продолжить карьеру в чемпионате России.В кольце ростовских лайнсменов. Михаил Борзыкин – о заявлении «Краснодара»В кольце ростовских лайнсменов. Михаил Борзыкин – о заявлении «Краснодара»Обозреватель «Советского спорта» попробовал разобраться в футбольных проблемах южного клуба.
Теннис
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде
Футбол
«Челси» разгромил «Мидлсбро» и в следующем туре может стать чемпионом Англии
Хоккей
Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию
Хоккей
Дубль Годро помог сборной США обыграть шведов
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Никита Медведев
Никита Медведеввсе новости
Александр Гацкан
Александр Гацканвсе новости