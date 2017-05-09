Гацкан и Медведев устроили автограф-сессию в торговом центре Ростова
Капитан «Ростова» Александр Гацкан и его партнер по команде,
голкипер Никита Медведев в торговом центре «Горизонт» в Ростове устроили
автограф-сессию.
«Приятно, что среди аудитории было много детей и девушек, которые искренне болеют за нашу команду. За два часа Александр и Никита успели раздать больше тысячи автографов. Помимо буклетов, болельщики приносили мячи, шарфы, футболки, на которых игроки любезно расписывались», - говорится на официальном сайте «Ростова».
Ещё очень много желающих взять автограф у наших мужиков pic.twitter.com/tAWjbRYIpT— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 мая 2017 г.
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