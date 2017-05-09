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Эжени Бушар: Люди разделяют мое мнение по Шараповой, но боятся сказать вслух

Источник:  France PressКомментарии

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу над Марией Шараповой (7:5, 2:6, 6:4) во втором круге турнира в Мадриде.

«Выходила на игру с Марией с особым настроением. Очень много игроков перед матчем желали мне удачи, это было очень необычно, такое бывает очень редко. Это говорит о том, что люди разделяют мое мнение, но просто боятся сказать вслух.

Я хотела победить Шарапову, как для себя, так и для всех тех, кто желал мне удачи и болел за меня», - приводит слова Бушар France Press.

Напомним, Бушар в апреле текущего года заявила: «Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть в теннис».

Матч

Шарапова М. (Россия) - Лючич-Барони М. (Хорватия) - 4:6, 6:4, 6:0

Место и дата

07 мая 13:45, , Текстовая трансляция

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