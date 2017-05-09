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Кузнецов проиграл Тсонга на старте турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Кузнецов в первом круге турнира в Мадриде уступил французу Жо-Вильфриду Тсонга со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Встреча длилась 2 часа 49 минут и за это время 26-летний россиянин подал 7 раз на вылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-поинтов, а в активе его соперника 9 эйсов 3 двойные и 7 брейков.

Во втором круге турнира француз встретится с испанцем Давидом Феррером.

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Тсонга Ж. (Франция) - 6:7, 7:6, 5:7

Место и дата

08 мая 22:30, , Онлайн-трансляция

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