Видео дня: Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде
Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике посетил
матч первого круга теннисного турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером
и Михаилом Кукушкиным из Казахстана.
Увидев каталонца на трибунах, болельщики начали его освистывать и выкрикивать различные лозунги в адрес «Реала», несмотря на это Пике досмотрел игру до конца.
Встреча между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6, 6:4.
Матч
Феррер Д. (Испания) - Кукушкин М. (Казахстан) - 2:6, 7:6, 6:4
Место и дата
08 мая 17:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически