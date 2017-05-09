Видео дня: Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике посетил матч первого круга теннисного турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Увидев каталонца на трибунах, болельщики начали его освистывать и выкрикивать различные лозунги в адрес «Реала», несмотря на это Пике досмотрел игру до конца.

Встреча между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6, 6:4.