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Видео дня: Защитник «Барселоны» Пике освистан на теннисном турнире в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике посетил матч первого круга теннисного турнира в Мадриде между испанцем Давидом Феррером и Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Увидев каталонца на трибунах, болельщики начали его освистывать и выкрикивать различные лозунги в адрес «Реала», несмотря на это Пике досмотрел игру до конца.

Встреча между Феррером и Кукушкиным завершился в пользу испанца – 2:6, 7:6, 6:4.

Матч

Феррер Д. (Испания) - Кукушкин М. (Казахстан) - 2:6, 7:6, 6:4

Место и дата

08 мая 17:00, , Онлайн-трансляция

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