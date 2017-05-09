Форвард сборной США: Мы ждем игры с командой России

Нападающий сборной США Клэйтон Келлер прокомментировал победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе Чемпионата мира, а также заявил, что американцы ждут встречи со сборной России.

«Здорово, что обыграли шведов, у них быстрая, умная команда, они классно двигают шайбу. Мы можем многое вынести из этой игры, отлично сработало наше меньшинство.

С двумя победами подряд наше настроение сильно выросло. Определенно мы ждем игры со сборной России, хоть и стараемся концентрироваться на следующей игре с итальянцами в среду», - приводит слова Келлера «Р-Спорт»

Напомним, матч Россия – США состоится 16 мая на льду «Ланксесс Арены» в Кельне.