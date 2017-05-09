Форвард сборной США: Мы ждем игры с командой России
Нападающий сборной США Клэйтон Келлер прокомментировал
победу над командой Швеции (4:3) в групповом этапе Чемпионата мира, а также
заявил, что американцы ждут встречи со сборной России.
«Здорово, что обыграли шведов, у них быстрая, умная
команда, они классно двигают шайбу. Мы можем многое вынести из этой игры,
отлично сработало наше меньшинство.
С двумя победами
подряд наше настроение сильно выросло. Определенно мы ждем игры со сборной
России, хоть и стараемся концентрироваться на следующей игре с итальянцами в
среду», - приводит слова Келлера «Р-Спорт»
Напомним, матч Россия – США состоится 16 мая на льду «Ланксесс Арены» в Кельне.
Матч
США - Швеция - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)
Голы:
Линдхольм (Строльман), 2:14 (0:1 - бол.). Келлер (Айкел, Троуба), 3:19 (1:1). Линдхольм (Экман-Ларссон), 13:23 (1:2). Годро (Ларкин), 18:12 (2:2). Хедман (Клингберг К., Нордстрем), 18:47 (2:3). Годро (Айкел, Ли), 22:57 (3:3). Комфер (Ларкин, Мёрфи), 51:47 (4:3).
Место и дата
08 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция