Шакил О’Нил станет лицом двух изданий NBA 2K18 (видео)

Компания 2К совместно с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилом О'Нилом объявила дату релиза и первые подробности изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18, сообщает SportGame.Pro.

45-летний бывший американский баскетболист Шакил О’Нил в забавном ролике объявил, что станет лицом «Легендарного», а также «Золотого издания» игры. Оба издания получат уникальную обложку, на которой изображен О’Нил в форме «Лос Анджелес Лейкерс».

«Легендарное издание» будет включать в себя 100 тысяч внутриигровых монет, 20 еженедельных наборов карт для режима MyTeam, с гарантированной картой самого Шакила, внутриигровые предметы, посвященные О'Нилу, уникальный постер с игроком, пять коллекционных карт Panini.

Купившие «Золотое издание» получат все содержимое «Легендарного издания», а также дополнительные 150 тысяч игровых монет (всего 250 тысяч) и 20 еженедельных наборов карт.

Очередная часть серии поступит в продажу 19 сентября 2017 года на платформах PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, персональных компьютерах и Nintendo Switch.