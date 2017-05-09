Габриэль Ландескуг: Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество матче с США

Нападающий сборной Швеции прокомментировал поражение от команды США (3:4) в групповом этапе чемпионата мира.

«Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество. Думаю, поведи мы в две шайбы, используя свои шансы, игра бы пошла по-другому.

На этом турнире все соперники очень сильные, каждый из нас это знает. И Россия, и Германия, и США.

Старт на чемпионате получился очень тяжелым для нас, но сейчас мы полностью сконцентрированы на одной задаче – выходе в плей-офф с максимально хорошей позиции. Если мы станем лучше в пару ближайших недель, все закончится хорошо», - приводит слова Ландескуга «Р-Спорт».