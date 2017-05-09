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Габриэль Ландескуг: Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество матче с США

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий сборной Швеции прокомментировал поражение от команды США (3:4) в групповом этапе чемпионата мира.

«Мы трижды вели в счете, но трижды упускали преимущество. Думаю, поведи мы в две шайбы, используя свои шансы, игра бы пошла по-другому.

На этом турнире все соперники очень сильные, каждый из нас это знает. И Россия, и Германия, и США.

Старт на чемпионате получился очень тяжелым для нас, но сейчас мы полностью сконцентрированы на одной задаче – выходе в плей-офф с максимально хорошей позиции. Если мы станем лучше в пару ближайших недель, все закончится хорошо», - приводит слова Ландескуга «Р-Спорт».

Матч

США - Швеция - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Голы:

Линдхольм (Строльман), 2:14 (0:1 - бол.). Келлер (Айкел, Троуба), 3:19 (1:1). Линдхольм (Экман-Ларссон), 13:23 (1:2). Годро (Ларкин), 18:12 (2:2). Хедман (Клингберг К., Нордстрем), 18:47 (2:3). Годро (Айкел, Ли), 22:57 (3:3). Комфер (Ларкин, Мёрфи), 51:47 (4:3).

Место и дата

08 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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