Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня, а я его поздравил
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что наставник
«Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом».
«Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было
много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился
рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», –
сказал Рахимов эфире «Матч ТВ».
Напомним, «Терек» на выезде обыграл «Зенит» (1:0), что позволило «Спартаку» за три тура до завершения чемпионата России досрочно завоевать золотые медали турнира.
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция