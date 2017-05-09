Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня, а я его поздравил

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом».

«Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», – сказал Рахимов эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Терек» на выезде обыграл «Зенит» (1:0), что позволило «Спартаку» за три тура до завершения чемпионата России досрочно завоевать золотые медали турнира.