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Рашид Рахимов: Каррера поблагодарил меня, а я его поздравил

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сообщил, что наставник «Спартака» Массимо Каррера поблагодарил его за победу над «Зенитом».

«Зовут ли меня спартаковцы в ресторан? Нет, еще не зовут. Было много сообщений и звонков. Мне также позвонил Марко Трабукки, который находился рядом с Каррерой. Он поблагодарил меня, а я поздравил его с чемпионством», – сказал Рахимов эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Терек» на выезде обыграл «Зенит» (1:0), что позволило «Спартаку» за три тура до завершения чемпионата России досрочно завоевать золотые медали турнира.

Матч

Зенит - Терек - 0:1 (0:0)

Голы

Мбенг 65 (0:1).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)

Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)

Предупреждения:

Шатов, 70 - Мохаммади, 27

Удаления:

Шатов, 90 - нет

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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