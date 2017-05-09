Карлос Сайнс: Я приезжаю на трассу в Барселоне с девяти лет
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о предстоящем
этапе Формулы-1, который пройдет в Барселоне.
«Домашний Гран-при сильно отличается от любого другого –
каждый раз, когда вы приезжаете на трассу, все люди смотрят на вас и
приветствуют вас, благодаря чему весь уик-энд становится особенным.
Я приезжал на трассу в Барселоне с девяти лет, а теперь,
только подумать, я сам участвую в гонках Формулы 1. Конечно, весь уик-энд получится
более насыщенным, чем обычно, но я счастлив, поэтому буду улыбаться во весь рот»,
- приводит слова Сайнса-младшего Autosport.com.ru.
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