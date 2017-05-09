Карлос Сайнс: Я приезжаю на трассу в Барселоне с девяти лет

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет в Барселоне.

«Домашний Гран-при сильно отличается от любого другого – каждый раз, когда вы приезжаете на трассу, все люди смотрят на вас и приветствуют вас, благодаря чему весь уик-энд становится особенным.

Я приезжал на трассу в Барселоне с девяти лет, а теперь, только подумать, я сам участвую в гонках Формулы 1. Конечно, весь уик-энд получится более насыщенным, чем обычно, но я счастлив, поэтому буду улыбаться во весь рот», - приводит слова Сайнса-младшего Autosport.com.ru.

Напомним, гран-при Испании пройдет на трассе «Каталунья» с 12 по 14 мая.