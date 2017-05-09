Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанлуиджи Буффон: «Монако» - взрывная, физически крепкая команда с сильными игроками

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако».

«Раскрою секрет. Где-то на 30-й минуте матча «Монако» с «Манчестер Сити» отправил сообщение одному из наших директоров. Написал, что «Монако» очень силен и может дойти до финала. Это должно продемонстрировать, насколько мы уважаем «Монако».

Это взрывная, физически крепкая команда с сильными игроками и большим опытом. Она показывает атакующий, энергичный футбол.

Если хотим получить еще один шанс на победу в Лиге чемпионов, то должны преодолеть препятствие, которое по своей сложности сравнимо со схваткой с  «Барселоной», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» - «Монако» состоится сегодня, 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния. 

Голосование: «Ювентус» – «Монако». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Матч

Ювентус - Монако

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» – «Монако». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Монако».Джанлуиджи Буффон: Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во ФранцииГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что застал три поколения футболистов.Букмекеры не оставили «Монако» шансов в противостоянии с «Ювентусом»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Ювентус» примет «Монако».Леонарду Жардим: Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизньГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».Джибриль Сидибе: С нетерпением ждем ответного матча с «Ювентусом»Защитник «Монако» Джибриль Сидибе поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Ювентуса».Джорджио Кьеллини: Сейчас цель «Ювентуса» - попасть в КардиффЗащитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».Массимилиано Аллегри: От Кардиффа «Ювентус» отделяют еще 90 минутГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Лиги чемпионов против «Монако».Леонарду Жардим: В ответном матче с «Ювентусом» «Монако» нужно забить быстрый голГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».Роман Зобнин: Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ - «Челси», «Барселона» и «Реал»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.Клаудио Раньери: Не думаю, что «Ювентус» упустит преимущество над «Монако»Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Монако» Клаудио Раньери поделился своим мнением по поводу противостояния этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов. Он считает, что в финал выйдет туринский клуб.Массимо Каррера: «Спартак» - это российский «Ювентус». Работать здесь непросто из-за большого давленияГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал завоевание титула чемпиона России.Сами Хедира: Аллегри умеет держать команду собранной даже после таких матчей, как в МонакоПолузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от матча с «Монако». Напомним, что командам предстоит сыграть ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.Джанлуижди Буффон: Победа в Лиге чемпионов была бы наградой в конце тяжелого путиГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон надеется, что его команда сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»С чемпионством спартаковцев поздравляют отовсюду.Леонарду Жардим может возглавить «Арсенал» в случае ухода ВенгераГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить лондонский «Арсенал» будущим летом.Давид Трезеге: Анри был более скоростным и мощным, чем Мбаппе.Бывший игрок «Монако» и «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что Мбаппе пока не по зубам защита итальянского клуба.Джано Ананидзе: «Спартаку» предстоит Лига чемпионов, никто не захочет уходитьПолузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили чемпионский титул.«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионствомТуринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.«Спартак» обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов«Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа.
Футбол
Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулу
Футбол
Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницу
Футбол
«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед
Теннис
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффонвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости