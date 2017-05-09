Джанлуиджи Буффон: «Монако» - взрывная, физически крепкая команда с сильными игроками

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако».

«Раскрою секрет. Где-то на 30-й минуте матча «Монако» с «Манчестер Сити» отправил сообщение одному из наших директоров. Написал, что «Монако» очень силен и может дойти до финала. Это должно продемонстрировать, насколько мы уважаем «Монако».

Это взрывная, физически крепкая команда с сильными игроками и большим опытом. Она показывает атакующий, энергичный футбол.

Если хотим получить еще один шанс на победу в Лиге чемпионов, то должны преодолеть препятствие, которое по своей сложности сравнимо со схваткой с «Барселоной», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» - «Монако» состоится сегодня, 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.