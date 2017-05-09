«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбу
В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на
домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:5.
В составе победителей дубль оформил Андре Бураковски и по разу
отличились Ти Джей Оши, Никлас Бекстрем и Джон Карлсон, а у хозяев льда шайбы
забросили Джейк Гюнцель и Евгений Малкин.
Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел
на льду 18 минут 24 секунды и записал на свой счет две результативные передачи,
его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Орлов отдал один голевой пас.
Александр Овечкин очков в матче не заработал.
В серии до четырех побед «Кэпиталз» сравняли счет – 3-3.
Заключительный матч противостояния состоится 10 мая в Вашингтоне.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Шестой матч
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция