«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбу

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:5.

В составе победителей дубль оформил Андре Бураковски и по разу отличились Ти Джей Оши, Никлас Бекстрем и Джон Карлсон, а у хозяев льда шайбы забросили Джейк Гюнцель и Евгений Малкин.

Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел на льду 18 минут 24 секунды и записал на свой счет две результативные передачи, его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Орлов отдал один голевой пас. Александр Овечкин очков в матче не заработал.

В серии до четырех побед «Кэпиталз» сравняли счет – 3-3. Заключительный матч противостояния состоится 10 мая в Вашингтоне.

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