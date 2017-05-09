Джанлуиджи Буффон: Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во Франции

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что застал три поколения футболистов.

«Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе родился в декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! Один из положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей, которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.

Как-то я задумался, что сумел повстречаться на поле с представителями почти трех поколений. Когда начинал, на поле по-прежнему выходили игроки, родившиеся в конце 50-х и в 60-х, а сейчас, когда заканчиваю, играют ребята нулевых. Это огромный период времени!

Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами... Лет через 10, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч «Ювентус» - «Монако» состоится сегодня, 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.