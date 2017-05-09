Джанлуиджи Буффон: Мбаппе родился в год, когда я уже сыграл на ЧМ во Франции
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что
застал три поколения футболистов.
«Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе родился в
декабре 1998 года. Я тогда уже сыграл на чемпионате мира во Франции! Один из
положительных моментов столь долгой карьеры в том, что ты играешь против детей,
которые еще не родились, когда ты уже вовсю играл.
Как-то я задумался, что сумел повстречаться на поле с
представителями почти трех поколений. Когда начинал, на поле по-прежнему
выходили игроки, родившиеся в конце 50-х и в 60-х, а сейчас, когда заканчиваю,
играют ребята нулевых. Это огромный период времени!
Приятно осознавать, что сейчас играю с будущими Месси, Роналду и Неймарами... Лет через 10, когда буду уже отдыхать какое-то время, они утвердятся в статусе настоящих суперзвезд, а я буду вспоминать, как играл с ними на заре их карьеры», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч «Ювентус» - «Монако» состоится сегодня, 9 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция