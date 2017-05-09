Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом матче противостояния с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53 шайбу в плей-офф НХЛ и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.

30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Евгений обошел Сергея Федорова, который забросил 52 шайбы в 183 встречах.

Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.