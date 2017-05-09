Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург2 : 5Вашингтон
Хоккей  Италия- : -Латвия
Хоккей  Словакия- : -Дания
Хоккей  Словения- : -Норвегия
Хоккей  Швейцария- : -Франция
Футбол  Ювентус- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом матче противостояния с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53 шайбу в плей-офф НХЛ и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.

30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения этого результата. В списке российских снайперов Евгений обошел Сергея Федорова, который забросил 52 шайбы в 183 встречах.

Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Голы:

Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).

Место и дата

09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вашингтон» растерзал команду Малкина. Овечкин опущен в третье звено (видео)«Вашингтон» растерзал команду Малкина. Овечкин опущен в третье звено (видео)Это разгром. «Питтсбург» был совершенно не похож на себя и уступал 0:5 к концу встречи. Лучшая серия года докатилась до седьмого матча.«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбу«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург», у Кузнецова два очка, Малкин забросил шайбуВ шестом матче второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 2:5.Пи-Кей Суббан: Главная цель «Нэшвилла» - завоевать КубокЗащитник «Нэшвилла» Пи-Кей Суббан прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Стэнли.Пекка Ринне: Еще ни разу «Нэшвилл» не поднимался так высокоГолкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка Сэнли.Милан Лучич: Страсти накаляются. «Эдмонтон» и «Анахайм» ждут матча в четвергНападающий «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал победу своей команды в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (7:1).Хенрик Лундквист: Мы должны выдерживать силовую борьбу на пятачкеГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Оттавы».Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом шестого матча серии с «Вашингтоном»В ночь с понедельника на вторник «Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном» шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ.Гавриков рассматривает предложения из «Коламбуса» и КХЛДэн Милстейн, агент защитника сборной России Владислава Гаврикова, прокомментировал корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщения о том, что его клиент может остаться в КХЛ.Рене Фазель: В июле попробуем договориться с НХЛ по поводу ОлимпиадыПрезидент ИИХФ Рене Фазель сказал, что он не теряет надежды договориться с НХЛ, чтобы игроки из сильнейшей лиги мира приняли участие в Олимпиаде-2018. Напомним, что Олимпиада пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).«Эдмонтон» забросил 7 шайб «Анахайму», Слепышев отметился голомХоккеисты «Эдмонтона» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ нанесли разгромное поражение «Анахайму» (7:1).«Нэшвилл» одолел «Сент-Луис» и вышел в финал конференцииХоккеисты «Нэшвилла» одержали домашнюю победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, обыграв «Сент-Луис» (3:1).Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в ПхенчханеПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2018 года нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.«Нефтехимик» арендует Шарипзянова у «Лос-Анджелеса»Защитник Дамир Шарипзянов проведет следующий сезон на правах аренды в «Нефтехимике», сообщает «БИЗНЕС Online».Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.Евгений Кузнецов: Надо отдохнуть, а затем идти в бой – с холодной головой, с горячим сердцемНападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.Александр Овечкин: Смотрим вперед и ждем шестого матчаКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» (4:2) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.Александр Овечкин: Знали, что если продолжим давить, то результат придетКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбургом» в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли.Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону» (видео)Слово мужика! Кузнецов обещал выиграть – и принес победу «Вашингтону» (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне после победы над «Питтсбургом» (4:2) послушал Овечкина и поговорил с Евгением Кузнецовым.Кто-то думал, что Овечкин унижен? Александр Великий выпрыгнул из засады! (видео)Кто-то думал, что Овечкин унижен? Александр Великий выпрыгнул из засады! (видео)Гениальный матч! Корреспондент «Советского спорта» в Вашингтоне рассказывает о том, как игроки «Кэпиталз» сражаются в серии с «Питтсбургом».Видео дня: Кузнецов и Овечкин забросили две шайбы за 27 секундРоссийские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов за 27 секунд забросили две шайбы в ворота «Питтсбурга» (4:2) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Футбол
Антонио Конте: «Челси» сделал еще один шаг на пути к титулу
Футбол
Сеск Фабрегас: Будет чудесно, если мы станем чемпионами в пятницу
Футбол
«Челси» стал третьим клубом, одержавший в АПЛ 300 домашних побед
Теннис
Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира в Мадриде
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости