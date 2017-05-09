Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка Стэнли
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом
матче противостояния с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53 шайбу в плей-офф
НХЛ и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.
30-летнему форварду понадобилось 135 матчей для достижения
этого результата. В списке российских снайперов Евгений обошел Сергея Федорова,
который забросил 52 шайбы в 183 встречах.
Замыкает тройку лучших снайперов Кубка Стэнли Александр Овечкин, в его активе 46 шайб в 96 играх.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Кузнецов), 12:41 (0:1). Бураковски 26:36 (0:2). Бэкстрём (Оши, Орлов), 40:16 (0:3). Карлсон (Нисканен, Кузнецов), 51:17 (0:4). Бураковски 52:29 (0:5). Гюнцель (Кросби), 56:38 (1:5). Малкин (Думулин, Шири), 57:30 (2:5).
Место и дата
09 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция